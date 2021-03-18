شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 12 مسجدا بـ8 مناطق لثبوت حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن المساجد المغلقة هي مسجدان في مناطق مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، ومسجد في كل من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران.
كما أعادت الوزارة فتح 11 مسجدا، ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنان في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كل من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
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