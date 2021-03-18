شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 12 مسجدا بـ8 مناطق لثبوت حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 12 مسجدا موقتا في 8 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوما 306 مساجد، تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد المغلقة هي مسجدان في مناطق مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، ومسجد في كل من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران.

كما أعادت الوزارة فتح 11 مسجدا، ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنان في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كل من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.