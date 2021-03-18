ورشة تناقش حماية حقوق الإنسان في ظل الأزمات الصحية

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واستهدفت الورشة إدماج منظور حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المعايير الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، والتعرف على النهج القائم على حقوق الإنسان في ظل مثل هذه الظروف، وكيفية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حال حدوثها، ومعرفة الإجراءات الخاصة ودور المقرر الخاص المعني بالكوارث والأزمات، والممارسات الفضلى والتحديات الرئيسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات ما بعد الكوارث.
وناقشت الورشة التي استمرت على مدى يومين خلال جلسات اليوم الأول حماية حقوق الإنسان والحد من مخاطر الكوارث، وإطار سنداي ونطاق تطبيقه في المملكة، والمراكز المنشأة التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الكوارث والأزمات، وإعلان حالات الطوارئ وأثرها على الحقوق، وتحديات استخدام قوانين الطوارئ، وطرق معالجة الأزمات بنهج قائم على حقوق الإنسان، واستجابة النظام الصحي والنهوض بتغطية صحية شاملة وتحقيق الأمن الصحي.
فيما ناقشت جلسات اليوم الثاني دور والتزامات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية حقوق الإنسان في ظل الأزمات والكوارث، ومبادراتها وإسهاماتها في أزمة كورونا، والعبر المستخلصة من الكوارث والأزمات وما يمكن عمله خلالها.
محاور الورشة:
- حماية حقوق الإنسان والحد من مخاطر الكوارث
- إطار سنداي ونطاق تطبيقه في المملكة
- المراكز المنشأة التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الكوارث والأزمات
- إعلان حالات الطوارئ وأثرها على الحقوق
- تحديات استخدام قوانين الطوارئ
- طرق معالجة الأزمات بنهج قائم على حقوق الإنسان
- استجابة النظام الصحي والنهوض بتغطية صحية شاملة
- تحقيق الأمن الصحي
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