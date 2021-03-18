إقرار نظام للتخصيص يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ويتيح له الفرص الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ على نظام للتخصيص يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

مباحثات ولقاءات

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وما تضمنته من تأكيد على العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض المجلس، مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها ولي العهد مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية إليكسندر لافرينتييف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

الأزمة السورية

وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.

إرهاب الحوثي وإيران

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)، والتأكيد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.

وأعرب مجلس الوزراء، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

استقرار ليبيا

وعبر المجلس، عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا حكومة وشعبا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

مستجدات كورونا

وتناول المجلس مستجدات جائحة كورونا محليا ودوليا، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، واستمرار التوسع في حملة التطعيم، وتدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، والتسهيل عليهم للتطعيم باللقاحات المعتمدة التي أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة.

مواضيع وتقارير

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

القرارات







تفويض وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية بين حكومتي المملكة وروسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وقناة (TV.RI) في إندونيسيا، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأنه، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة السعودية - الإندونيسية المشتركة.



الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010).



الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).







نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408 هـ.



نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ .



نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15 ) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.



نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ .



قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405 هـ الموافقة على نظام التخصيص.



ترقيات

الموافقة على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

سلطان بن محمد الطيار - مستشار أمني بوزارة الداخلية - المرتبة 15 أحمد بن عبدالله الدوخي - مستشار أمني بالمديرية العامة لحرس الحدود - المرتبة 15

الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني سفير بوزارة الخارجية.

محمد بن عبدالله السويلم - وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة بأمانة منطقة الرياض - المرتبة 15

الأمير وليد بن سعود بن ثنيان - خبير نظامي أ بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء - المرتبة 15

المهندس محسن بن ناصر بن لبده - مهندس مستشار مدني بأمانة منطقة حائل - المرتبة 14

المهندس خالد بن عبدالله بن زيد - مهندس مستشار زراعي بأمانة منطقة الرياض - المرتبة 14