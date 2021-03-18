أمير مكة ونائبه يطلعان على مهام القوات الخاصة للأمن البيئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي المعين حديثا اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني، بمناسبة تعيينه، وذلك خلال استقباله في الإمارة بجدة، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

فيما ثمن قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي دعم وتوجيه أمير المنطقة ونائبه، سائلا الله التوفيق في المهام الموكلة إليه.

إلى ذلك اطلع الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، على مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وكذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية، وذلك خلال استقبالهما لقائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة المكلف حديثا العقيد طالع الشهري، متمنيان له التوفيق في مهام عمله.

فيما نوه العقيد الشهري بدعم ومتابعة أمير منطقة مكة ونائبه لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.

من جهة ثانية استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بالإمارة في جدة، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعين حديثا العميد بالخير القرني.

وتمنى للعميد القرني التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهة أخرى استمع الأمير بدر بن سلطان، إلى شرح عن الخطط المستقبلية لجامعة الملك عبدالعزيز، ودورها في التنمية من خلال الأبحاث والدراسات، إلى جانب التوسع في التخصصات التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل، وذلك خلال استقباله في الإمارة بجدة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح مشاط، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.