شكرا لقرائتكم خبر إدارة تجربة ضيف الرحمن تستطلع آراء قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، أجرت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن، استطلاعا لأخذ رأي عدد من قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة عيسى الهذلي أن الاستطلاع ركز على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حيث النظافة والتعقيم والجوانب التشغيلية بالمسجد الحرام.

وذكر أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس على الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف المطرفي، ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس المسعودي.

إلى ذلك أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أهمية تطوير مسار تجربة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.

وقال خلال اجتماعه برئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر الشبكة المرئية الأمير عبدالله بن بندر «إن الرئاسة تقوم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام».

وبين حرص الرئاسة العامة على التأكد من كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين وتوفير كافة الخدمات لهم بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر.