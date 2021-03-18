حملة رقابية على سوق السمك المركزي بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت حملة رقابية نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس على سوق الأسماك بمحافظة الأحساء أسماكا فاسدة. وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كل من مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي وأمانة الأحساء، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف 298 كجم من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها 54 كجم من الأسماك المتنوعة، و207 كجم من الروبيان المعاد تسييحه، و28 كجم من القبقب، ومصادرة أكثر من 56 قطعة من أدوات التقطيع والتجهيز غير الصالحة للاستخدام وتحرير 34 إنذارا ومخالفة، وذلك لبيع أسماك فاسدة وإعادة تسييح أسماك مجمدة، وبيع قبقب محظور صيده، وعدم الاهتمام بتغيير أدوات التقطيع عند تعرضها للتآكل والصدأ، وانتهاء البطاقة الصحية، وسوء نظافة العمالة، ومخالفة نشاط البيع.



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