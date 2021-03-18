شكرا لقرائتكم خبر 1490 عاملا وعاملة ينظفون المسجد النبوي أثناء موجة الغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجز 1490 عاملا وعاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه والساحات الخارجية والمرافق وتهيئتها للزائرين والمصلين أثناء وبعد الموجة الغبارية التي شهدتها المدينة المنورة خلال الأيام الماضية.

من جهة ثانية دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول مبادرة «ننجزها ولا نتجاوزها» التي تهدف إلى تعزيز إنجاز الأعمال وتطوير أساليب العمل والنظام التقني بوكالة شؤون المسجد النبوي.

وأكد أن العمل أمانة وإنجازه يتطلب الإتقان الذي يسهم في تطوير بيئة العمل والنظام التقني المتاح، ويساعد في إنجاز المعاملات التي تعد مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أهمية تطوير العمل والنظام التقني لإنجاز كافة المعاملات والأعمال أولا بأول، مؤكدا على ضرورة حوكمة الإدارات التي تواجه بعض التأخير في إنجاز معاملاتها.

أعمال التنظيف شملت:

