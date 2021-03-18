شكرا لقرائتكم خبر 1490 عاملا وعاملة ينظفون المسجد النبوي أثناء موجة الغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة ثانية دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول مبادرة «ننجزها ولا نتجاوزها» التي تهدف إلى تعزيز إنجاز الأعمال وتطوير أساليب العمل والنظام التقني بوكالة شؤون المسجد النبوي.
وأكد أن العمل أمانة وإنجازه يتطلب الإتقان الذي يسهم في تطوير بيئة العمل والنظام التقني المتاح، ويساعد في إنجاز المعاملات التي تعد مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أهمية تطوير العمل والنظام التقني لإنجاز كافة المعاملات والأعمال أولا بأول، مؤكدا على ضرورة حوكمة الإدارات التي تواجه بعض التأخير في إنجاز معاملاتها.
أعمال التنظيف شملت:
- تشغيل 25 معدة غسيل مخصصة لغسل وتنظيف ساحات المسجد النبوي
- تشغيل 5 معدات لتنظيف السطح والمسجد من الداخل
- تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل المسجد النبوي
- تطهير التوسعات والساحات ودورات المياه بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة لتفادي تراكم الأتربة والغبار
كانت هذه تفاصيل خبر 1490 عاملا وعاملة ينظفون المسجد النبوي أثناء موجة الغبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.