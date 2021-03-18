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إغلاق موقع لتصنيع الملح البحري بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة موقعا عشوائيا لصناعة وتعبئة الملح البحري، تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف م2 بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة تصنّع الملح البحري وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.

من جهة ثانية نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4407 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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