شكرا لقرائتكم خبر إغلاق موقع لتصنيع الملح البحري بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة موقعا عشوائيا لصناعة وتعبئة الملح البحري، تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف م2 بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة تصنّع الملح البحري وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.

من جهة ثانية نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4407 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.