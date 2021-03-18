شكرا لمتابعة خبر عن مكافآت إضافية للعاملين بالعنايات المركزة خلال الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر وزير الصحة توفيق الربيعة، منح صلاحيات صرف مكافأة إضافية للعاملين بوحدات العناية المركزة خلال جائحة كورونا ، وذلك إضافة إلى المكافأة المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

ويتم الصرف للفئات التي تعمل بالعناية المركزة فقط من طبيب عناية مركزة، طوارئ، وتخدير. أخصائي غير طبيب تغذية إكلينيكية، اخصائي غير طبيب صيدلي اكلينيكي، تمريض عناية مركزة. أخصائي غير طبيب علاج نفسي، بحسب عكاظ.

ويشترط لصرف المكافأة الإضافية أن تكون نسبة الأشغال بالعناية المركزة لا تقل عن 40 % وصرف المكافأة الإضافية للوحدة التي ينطبق عليها الشروط وليس بشكل عام لجميع الوحدات.

وتقتصر المكافأة الإضافية على الممارسين الصحيين الذين يعملون في القطاع الصحي بوزارة الصحة، على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية وإعداد المسيرات من قبل مديريات الشؤون الصحية حسب النظام للعاملين بوحدات العناية المركزة للأشهر الثلاثة سبتمبر/‏ أكتوبر/‏ نوفمبر لعام2020.