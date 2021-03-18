شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تعلن تخصيص 300 مقعد ومنحة في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB)، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني عن تخصيص 300 مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا عبر البرنامج السعودي - الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS).

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير 300 مقعد للأطباء السعوديين في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، والتي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج .

ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية على منصة سفير التقديم، مشترطةً للتقديم على البرنامج الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5، ودرجة لا تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET).

كما يشترط والحصول على درجة " B " على الأقل في كل مهارات الاختبار (التحدّث والاستماع والقراءة والكتابة)؛ على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها مدة عامين، ويُشترط كذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات (مع سنة الامتياز).

وحددت وزارة التعليم الفترة من يوم الخميس 1422/8/5هـ الموافق 2021/3/18؛ موعداً للتقديم على البرنامج حتى يوم الخميس 1442/8/19هـ الموافق 2021/4/1الساعة 12 ظهراً ؛ على أن يلتحق المتدرب بالبرنامج في أغسطس 2021م، كما نوهت الوزارة إلى أن التقديم سيتُاح مرة أخرى خلال شهر يوليو 2021م، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هــــنـــا.