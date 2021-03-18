شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة توضح متى تبدأ المناعة بعد أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال " متى تبدأ المناعة بعد أخذ لقاح كورونا " .

وقال محمد العبدالعالي: " بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم لمدة أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم وتكونها جزئيا وتدريجيا " .

وأوضح: " بعد الجرعة الثانية سيحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى مستوى المناعة العالية لمقاومة هذا الفيروس " .

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتورعبدالله عسيري: " القاعدة العامة أن الحصول على جرعتي اللقاح المعتمد لا تعني بالضرورة أن الشخص يمكن أن يتوقف عن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية " .

وتابع: " كلما في هذه المرحلة سواء من حصلوا على اللقاح أو لم يحصلوا عليه، يجب أن نتعامل مع أنفسنا كناقلين محتملين للعدوى والأشخاص الذين نتعامل معهم كمصدر للعدوى لنا " .