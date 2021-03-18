شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مختص: منصة صحة تمنع تزوير البيانات وتحفظ الإجازات المرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور علي الشهري، اليوم الأربعاء، أن إطلاق منصة صحة تهدف إلى حفظ جودة البيانات، حيث أنها منصة موحدة للتقارير الطبية.

وقال الشهري لقناة " الإخبارية " أن منصة صحة تحف جودة البيانات تمنع أي تدخل في تزويرها وبالإضافة إلى تأكيد الإجازات المرضية.

وأضاف أن المنصة تهدف إلى حفظ الحقوق، ومنع التزوير، حيث يتم من خلاله فحوصات الجواز.

وفي سياق آخر أشار إلى أن لقاح استرانيكيا آمن وفعال ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم يثبت في العالم بأكمله وجود علاقة بين هذا اللقاح والجلطات الدموية.

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