شكرا لمتابعة خبر عن " ‏الجمارك " تعلن عن مزاد على بضائع منوعة بميناء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الجمارك السعودية ، عن مزاد على بضائع منوعة بميناء جدة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29/30 من شهر مارس الجاري.

واشترطت الجمارك، للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي خمسين ألف (50,000) ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، وإخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسوم المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك، أو إيداعها في حساب الجمارك.

وتضمنت الشروط: دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع، كما شددت: " يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة (5) أيام للبضائع برسم الوارد عشرين (20) يوما للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى " .

وتابعت: سيتم تطبيق جميع الإحترازات لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، والتباعد بالكشف عن الحرارة الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، كما اشترطت لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك