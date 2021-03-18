شكرا لمتابعة خبر عن القصبي: الرعاية المنزلية تمكن الفريق الطبي من رعاية المريض داخل بيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، عن فوائد قرار إدراج الرعاية الصحية المنزلية.

وقال عثمان القصبي، في تصريحات تلفزيونية، إنَّ قرار إدراج الرعاية الصحية المنزلية لوثيقة الضمان الصحي سيقدم خدمات صحية عالية الجودة بتكلفة أقل.

وأوضح أن الرعاية المنزلية تمكن الفريق الطبي من رعاية المريض داخل منزله، وجاء قرار إدراج الرعاية الصحية لوثيقة الضمان، مشيرا: " ستتاح توفير الخدمات من خلال التأمين بإدراج الأدوية الوريدية في المنزل؛ الأمر الذي يقلل عدد أيام التنويم داخل المستشفيات " .