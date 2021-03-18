شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استشاري يوضح سر ارتفاع درجات الحرارة بعد تناول لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور همام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، عن سر ارتفاع درجات الحرارة بعد تناول لقاح كورونا.

وقال همام عقيل خلال لقاء مع برنامج "سيدتي":" ارتفاع درجة حرارة جسم الشخص بعد تلقي لقاح كورونا يعد مؤشرا جيدا، ودليلا على أن المناعة بدأت تعمل مع اللقاح".

وأوضح أن أعراض لقاح كورونا تتراوح ما بين ألم في موضع الإبرة إلى سخونة بسيطة، والتي تعتبر دليلا على أن المناعة بدأت تعمل وهي ليست كسخونة الأمراض التي تصل إلى 40 أو 41 درجة مئوية، وفي خلال يومين أو يوم مع بانادول وتنتهي.

وأكد أن السخونة جزء من أجزاء المناعة وجسم الإنسان هو الذي يعملها لمقاومة الأجسام الغريبة عنه.