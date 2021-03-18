شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لـ أبناء وأحفاد الملك سعود في الظهران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورة نادرة أبناء وأحفاد الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله في الظهران عام 1954.

وظهر مع الملك في الصورة التي نشرها حساب الملك سعود عبر " تويتر " طلاب معهد الأنجال : أ.عثمان الصالح ،ومتعب بن عبدالله بن سعود، وحفيده فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن،وفيصل بن عبد العزيز.

بالإضافة إلى " ابن حصه بنت تركي الأول وبندر عبد الله بن جلوي تزوج من الأميرة مشاعل بنت سعود ، وبندر بن سعودوماجد بن سعود ".