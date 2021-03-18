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صورة نادرة لـ أبناء وأحفاد الملك سعود في الظهران

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورة نادرة أبناء وأحفاد الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله في الظهران عام 1954.

وظهر مع الملك في الصورة التي نشرها حساب الملك سعود عبر " تويتر " طلاب معهد الأنجال : أ.عثمان الصالح ،ومتعب بن عبدالله بن سعود، وحفيده فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن،وفيصل بن عبد العزيز.

بالإضافة إلى " ابن حصه بنت تركي الأول وبندر عبد الله بن جلوي تزوج من الأميرة مشاعل بنت سعود ، وبندر بن سعودوماجد بن سعود ".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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