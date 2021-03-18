شكرا لمتابعة خبر عن 5 نصائح لخفض فاتورة الكهرباء مع المكيفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إلى ضرورة اتباع نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء مع المكيفات، بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف.

وتضمنت النصائح: " اختيار المكيف المناسب لمساحة الغرفة، مع شراء أنواع تكييف موفرة للطاقة، وضرورة تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لاستهلاك أقل للطاقة، وسد الثقوب والثغرات بجوار التكييف لمنع تسرب الهواء الحار مع وضع حشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ " .

وتشمل النصائح أيضا: "إغلاق الستائر العازلة للحرارة، والتأكد من وقف تشغيل التكييف عند مغادرة المنزل، وضبط حرارته عند 25 درجة مئوية (75 فهرنهايت)، باعتبارها الدرجة المثالية لتبريد مريح للجهاز " .