شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 52 لوحة إعلانية مخالفة بمخططات ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة التي توضع بغرض الدعاية والإعلان على الشوارع والأرصفة.

ويأتي ذلك ضمن نطاق البلدية الإشرافي وفي إطار جهودها؛ لتحقيق أفضل الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة وراحة السكان ومرتادي الطرق.

وذكرت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بإزالة 52 لوحة إعلانية متفاوتة الأحجام والمقاسات، وُضِعت بطرق عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات، كونها غير مستوفية للاشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية.

كما تمت إزالة عدد من الجلسات الخارجية العشوائية بمخططات ولي العهد بالعاصمة المقدسة.

وأكَّدت وكالة البلديات مواصلة الحملات الرقابية ومتابعة تلك التجاوزات التي تخالف التعليمات المنصوص عليها ضمن لائحة الجزاءات والغرامات، ولن تتهاون بمعاقبة المخالفين والمتجاوزين حسب ما نصت عليه التعليمات.