شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف تفاصيل جديدة حول الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم ضبط مخالفة الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وأكد متحدث الصحة، أنه لا توجد منصات لحجز اللقاح، سوى المنصة المعتمدة " تطبيق صحتي " ، موضحا أن الحجز لأخذ اللقاح متاح للجميع ومجاناً عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأربعاء، عن تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.