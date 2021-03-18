شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة أقدم مربية تعلم على يدها المئات منهم والدة خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير الإشراف التربوي بتعليم الأفلاج تركي الشنار عن قصة أقدم مربية " معلمة " تلقى على يدها التعليم مشايخ وطلبة علم.

وقال الشنار في مقطع فيديو " معالم من تراثنا " للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، من أمام منزل المربية الفاضلة بتلى بنت محمد بن سرهيد " سرهيدة " ؛ إنه كان يتلقى على يدها العديد من الطلاب والطالبات وخرجت الكثير من المشايخ وطلبة العلم.

وأضاف أنه كان يتلقى تعليم القرآن على يدها نحو 30 من الصبيان و30 من الفتيات على فترتين صباحية ومسائية.

وتابع أن من ضمن الذين تخرجوا على يدها الشيخ سعود بن محمد الرشود، والشيخ عبدالله بن محمد العتيق، والشيخ عبدالله بن عبيد الخميسة، وكذلك من ضمن التي درست والدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حصة السديري.

واختتم: توفيت عام 1357هـ ولما رؤيت قصتها للملك خالد بن عبدالعزيز دعا لها وسدد عنها مديونية بمبلغ 1200 ريال فرنسي.