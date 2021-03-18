شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطن حصل على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الدكتور حمد بن جروان، قصة حصوله على الدكتوراة من سرير المرض رغم إصابته بالسرطان.

وقال حمد بن جروان في مقطع فيديو نشره:"يوم مناقشة الدكتوراه كان حلمًا عظيمًا وصعب جدًا بالرغم من الغربة والسرطان والدراسة والعلاج".

وأوضح:" ذلك كان هذا اليوم من أعظم الأيام، وهو حصولي على الدكتوراه من سرير المرض"، موضحا:"يوم عظيم وفرحة عظيمة، ما أعظم عطايا الرب وما أعظم أقداره كل شئ تيسر مقابل مرض فقط".

وتابع:"إذا أخرجت فكرة الموت من دماغك وإنك هتكون بسبب المرض هذا، هذي أهم نقطة هتخليك مستقر وأنت عايش مع مرضك، فأنسى موضوع الموت محدد لأن أجلك معلوم، يعني هتموت في يومك، اللي مكتوب لك مرض ولا بدون مرض".