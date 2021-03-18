شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من منتج للعناية بالبشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، من منتج للعناية بالبشرة يحمل اسم " Health & Beauty Aztec Secret Indian Healing clay ".

وأوضحت الغذاء والدواء سبب ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا والزرنيخ، حيث تم سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشددت الغذاء والدواء على عدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مؤكدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة.