شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه بإمكان المستفيدين من تطبيق " اعتمرنا " تكرار العمرة بعد أدائها وانتهاء التصريح الحالي، في حين يمكن إصدار تصريح جديد في أقرب فرصة متاحة في حال إلغاء التصريح السابق.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن التنظيم الحالي لحجز العمرة يسمح بإصدار تصريح كل 15 يوما، مبينة أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 عاماً، وفقا للزميلة " عكاظ " .

وعن إمكانية إصدار التصاريح، لفتت وزارة الحج والعمرة إلى أنها متاحة حتى 18 شعبان الجاري فقط، أي نهاية شهر مارس، موضحة أن الإمكانية تتاح يوميا على تطبيق " اعتمرنا "، وأن خدمة النقل اختيارية.