شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القحطاني يكشف عن الهدف من منظومة نظام التخصيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب الرئيس للشؤون القانونية بالمركز الوطني للتخصيص، سلطان القحطاني، إن منظومة نظام التخصيص تضمن حوكمة وعدالة وشفافية إجراءات طرح المشاريع للقطاع الخاص.

وأضاف سلطان القحطاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية " أن نظام التخصيص أتاح للعديد من الجهات الحكومية أن تعمل على بناء مشاريع بنية تحتية، بشكل أكثر كفاءة بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح سلطان القحطاني، أن الهدف من نظام التخصيص هو توفير الخدمة بجودة عالية، وأن تكون شمولية بشكل أكثر، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين وبتكاليف أقل.