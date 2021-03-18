شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التحالف: إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن التحالف العربي، عن إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه المملكة.
وأشار التحالف العربي، إلى تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران، مبينا أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح التحالف العربي:" نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية ".
وكان التحالف العربي، أعلن عن تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية.