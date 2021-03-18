شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏التحالف: إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن التحالف العربي، عن إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه المملكة.

وأشار ‏التحالف العربي، إلى تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران، مبينا أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح ‏التحالف العربي:" نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية ".

وكان التحالف العربي، أعلن عن تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية.