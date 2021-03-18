متى تبدأ المناعة بعد تناول لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - العبدالعالي أكد أنها تتكون جزئيًّا وتدريجيًّا..
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، التوقيت اللازم لبدء عمل جهاز المناعة ضد فيروس كورونا المستجد من تناول اللقاح.
وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي: تلقينا خلال الفترة الماضية تساؤلًا: متى تبدأ المناعة بعد تناول اللقاح؟ موضحًا: يحتاج الجسم إلى مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين حتى يصل اللقاح إلى بناء المناعة داخل الجسم، وتكونها جزئيًّا وتدريجيًّا.
وأضاف المتحدث: بعد الجرعة الثانية سيحتاج الجسم أيضًا إلى نفس الفترة حتى يصل إلى مستوى المناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاومة ضد هذا الفيروس.
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