السعودية اليوم / محافظ ينبع يرأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع الثاني لرؤساء مراكز المحافظة



ينبع 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

رأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عبر الاتصال المرئي أمس, الاجتماع الثاني لرؤساء مراكز المحافظة, بحضور وكيل المحافظة فيصل المطيري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع المشروعات القائمة والاحتياجات التنموية للمراكز.

وأكد المحافظ أهمية مثل هذه اللقاءات التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها.

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