السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يتفقد الخدمات الإسعافية بمنطقة نجران



نجران 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي أمس، مقر وغرفة العمليات بفرع هيئة الأحمر بمنطقة نجران للاطلاع على الخدمات الإسعافية بالمنطقة.

واستمع العويسي إلى شرح مفصل وعرض مرئي، قدمه المدير العام للفرع بالمنطقة مهند بن صالح اليامي, حول آلية و منظومة العمل الإسعافي الذي تقوم به الهيئة، والخدمات الإسعافية بالمنطقة والفرق التطوعية والخطط التطويرية لفرع الهيئة.

واطلع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال جولته التفقدية على تجهيزات فرع الهيئة، و الموارد البشرية و الطبية والآلية والمراكز الإسعافية بالمنطقة الداخلية والحدودية، كما التقى بالعاملين في الميدان.

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