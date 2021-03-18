السعودية اليوم / المغرب والأمم المتحدة توقعان على برنامج عمل سنوي في مجال الشباب



الرباط 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

وقعت المغرب والأمم المتحدة في الرباط اليوم، على برنامج عمل سنوي في مجال الشباب هو الأول من نوعه.

وستقدم المنظمة، الدعم الفني والمالي للمغرب من أجل النهوض بمشاريعها التي تستهدف فئة الشباب، وتطويرهم وتنشيط دورهم عقب معاناتهم من الإغلاق منذ العام الماضي بسبب الحجر الصحي المفروض لمواجهة جائحة

كما يهدف الدعم الأممي إلى إحداث نظام لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة، وإطلاق مبادرات لتعزيز الابتكار لدى الشباب، ودعم الجمعيات المهتمة بهم.

// انتهى //

22:18ت م

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الرباط 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسوقعت المغرب والأمم المتحدة في الرباط اليوم، على برنامج عمل سنوي في مجال الشباب هو الأول من نوعه.وستقدم المنظمة، الدعم الفني والمالي للمغرب من أجل النهوض بمشاريعها التي تستهدف فئة الشباب، وتطويرهم وتنشيط دورهم عقب معاناتهم من الإغلاق منذ العام الماضي بسبب الحجر الصحي المفروض لمواجهة جائحة كورونا كما يهدف الدعم الأممي إلى إحداث نظام لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة، وإطلاق مبادرات لتعزيز الابتكار لدى الشباب، ودعم الجمعيات المهتمة بهم.// انتهى //22:18ت م0233

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