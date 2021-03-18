السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 51,954 إصابة جديدة و 995 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 51,954 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,374,758، فيما بلغ عدد الوفيات 534,099.

// انتهى //

22:01ت م

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واشنطن 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 51,954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 995 حالة وفاة.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,374,758، فيما بلغ عدد الوفيات 534,099.// انتهى //22:01ت م0227

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