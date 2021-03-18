

الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق لآخر استخدامه طفاية الحريق الخاصة بالمركبة وتفريغ البودرة التي بداخلها في أثناء سيره بمركبته في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض معرضاً حياته وحياة سالكي الطريق للخطر، لما تسببه من حجب للرؤية، ونشره ذلك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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21:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مواطنيّن لاستخدامهما طفاية الحريق وتفريغ البودرة التي بداخلها في أثناء سيرهما بالمركبه في أحد الطرق العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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