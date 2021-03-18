السعودية اليوم / لبنان تسجّل 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 3544 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 335325، فيما بلغت حصيلة الوفيات فيها منذ بدء الجائحة 5536, وذلك بعد تسجيل 62 حالة وفاة.

// انتهى //

21:18ت م

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بيروت 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ عدد الإصابات فيها إلى 426977.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 335325، فيما بلغت حصيلة الوفيات فيها منذ بدء الجائحة 5536, وذلك بعد تسجيل 62 حالة وفاة.// انتهى //21:18ت م0220

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