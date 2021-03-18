السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الاسلامية بالمدينة المنورة يتفقد إدارة المساجد بمحافظة المهد



المدينة المنورة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

تفقّد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وجب بن علي العتيبي، اليوم، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المهد؛لمتابعة سير العمل.

والتقى خلال جولته بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة إبراهيم بن عوض الله المطيري, ومنسوبيها, مستمعاً إلى مقترحاتهم عن المساجد وأمور الدعوة والإرشاد, وحثهم على مواصلة الجهود من أجل العناية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمصلين من لبس الكمامات واستخدام السجادة في أثناء الصلاة.

كما التقى بمحافظ المهد مبارك بن عطالله المورقي, مقدماً شكره للمحافظ على تعاونه مع فرع الشؤون الإسلامية.

// انتهى //

21:14ت م

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