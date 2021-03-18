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شكرا لقرائتكم صحة جازان تُنفذ 7148 جولة ميدانية خلال شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18
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صحة جازان تُنفذ 7148 جولة ميدانية خلال شهرين
للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
نفّذت الفرق الميدانية بصحة جازان 7148 جولة ميدانية وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021 م، شملت مرافق ومحلات البيع في عدد من المواقع بمحافظات جازان.
هدف جولات صحة جازان
واستهدفت الجولات رصد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل هذه المحلات والمرافق، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية، كما جرى خلال هذه الجولات الحث على التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا والحصول على الموعد عبر تطبيق صحتي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.
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