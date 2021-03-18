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صحة جازان تُنفذ 7148 جولة ميدانية خلال شهرين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

صحة جازان تُنفذ 7148 جولة ميدانية خلال شهرين

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من

متابعات الخليج 365 - واس

نفّذت الفرق الميدانية بصحة جازان 7148 جولة ميدانية وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021 م، شملت مرافق ومحلات البيع في عدد من المواقع بمحافظات جازان.

هدف جولات صحة جازان

واستهدفت الجولات رصد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل هذه المحلات والمرافق، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية، كما جرى خلال هذه الجولات الحث على التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا والحصول على الموعد عبر تطبيق صحتي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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