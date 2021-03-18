الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

10 مطاعم عالمية في حي البجيري على مساحة 15 ألف متر

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل عملية تطوير منطقة مطاعم عالمية في حي البجيري في الدرعية التاريخية، على مساحة 15 ألف متر مربع؛ لصناعة تجربة فريدة ومثرية لا مثيل لها، فيما سيتم الافتتاح نهاية العام.

مطاعم حي البجيري:

وستكون ساحة مطاعم البجيري بمثابة تجربة استثنائية لتذوق أشهى الأنواع المختلفة من الأطباق المحلية والعالمية، وتناول مأكولات تنتمي لمجتمعات وشعوب ودول مختلفة، وسط أجواء طبيعية ومواقع تراثية وتاريخية عريقة، يتجاوز عمرها 300 عام.

10 مطاعم عالمية:

وتضم منطقة مطاعم البجيري 10 مطابخ عالمية مختلفة، وبأذواق متنوعة، تنتمي لشعوب ومجتمعات أرجاء العالم، لجذب الزوار والذواقة ومحبي الأطعمة من داخل المملكة وخارجها.



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