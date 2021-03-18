طريقة دخول جدارة للتقديم على وظائف الحج والعمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تواصل منظومة جدارة للتوظيف عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال طلبات شغل وظائف وزارة الحج والعمرة، التي بدأ التقديم عليها اليوم، ويستمر لمدة أسبوع.

شروط وظائف الحج والعمرة:

وكانت الوزارة اشترطت في المتقدمين ما يلي:

توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة. اجتياز المقابلة الشخصية. يشترط لشغل وظائف المراقبين إتقان أحد اللغات التالية (أردو- تركي- فارسي- أوزباكستاني).

طريقة دخول جدارة:

يتم التسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة عبر منظومة جدارة من خلال الخطوات التالية :

الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية.

الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

اختيار إعلان وظائف الحج والعمرة.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

يمكن طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ، حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال/ نساء).

موعد التقديم على الوظائف:

يذكر أن التقديم على وظائف الحج والعمرة قد بدأ اليوم الأربعاء 04/ 08/ 1442هـ الموافق 17/ 03/ 2031م، وسوف ينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 10/ 08/ 1442هـ الموافق 23/ 03/ 2021م.

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