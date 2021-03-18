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حالة الطقس غدًا .. رياح نشطة وغبار على 6 مناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

حالة الطقس غدًا .. رياح نشطة وغبار على 6 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الخميس- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

 توقعات حالة الطقس وحركة الرياح:

وقال المركز: إن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18- 40كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 44كم/ ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

 درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فسوف تكون كما يلي:


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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