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شكرا لقرائتكم حالة الطقس غدًا .. رياح نشطة وغبار على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حالة الطقس غدًا .. رياح نشطة وغبار على 6 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الخميس- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
توقعات حالة الطقس وحركة الرياح:
وقال المركز: إن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18- 40كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 44كم/ ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا:
أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فسوف تكون كما يلي:
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