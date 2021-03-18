الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

شاهد.. التحالف يستهدف طائرة حوثية مفخخة قبل تنفيذ هجوم وشيك ضد السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات من عملية عسكرية تم تنفيذها بمحافظة عمران للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة.

التحالف يحبط الهجوم الوشيك:

وتبين اللقطات إحباط عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية، وكذلك الاستهداف الدقيق والمباشر للطائرة بدون طيار المفخخة والعناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

الميليشيا الحوثية تستخدم البنية التحتية المدنية:

ويوضح الفيديو الذي نشره التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استخدام الميليشيا الحوثية لأحد الطرق بالمحافظة والذي يستخدمه المدنيون للتنقل، كما قامت بتعطيل مناشط الحياة العامة وإغلاق الطريق أمام المواطنين استعدادًا للتجهيز وإطلاق الطائرة بدون طيار، مما يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام البنية التحتية المدنية للأغراض العسكرية والأعمال العدائية والإرهابية.

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