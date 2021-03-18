شاهد.. مطار العلا الدولي يستقبل أولى رحلات طيران ناس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ مطار العلا الدولي اليوم في استقبال أولى رحلات طيران ناس، بعدما شهد مؤخرًا عدة مشروعات تطويرية شملت التوسعة الشاملة التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمطار، ليصبح خامس أكبر مطار في المملكة بمساحة إجمالية تقدر بـ2.4 مليون متر مربع.

مطار العلا يستقبل 400 ألف مسافر سنويًّا:

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس، الموافقة الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني لبدء استقبال الرحلات الدولية في مطار العلا الدولي.

وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على زيادة القدرة الاستيعابية للمطار بثلاثة أضعاف، وبات بإمكانه استقبال 15 رحلة تجارية في الوقت نفسه، ورُفعت القدرة الاستيعابية من مائة ألف مسافر إلى أربع مئة ألف مسافر في السنة، كما شملت أعمال التطوير توسعة أماكن وقوف وصيانة الطائرات على مساحة تقدر بـ49 ألف متر مربع، وجرى تجهيز المطار بممرات ثانوية للطائرات تقدر مساحتها بـ110 آلاف متر مربع، إضافة إلى منطقة خدمات تبلغ مساحتها 89 ألف متر مربع.

وطورت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مرافق المطار لاستقبال الزوّار والمقيمين بصورة جمالية تبرز حيوية المحافظة، حيث أُنشِئَت صالة تنفيذية مجهزة بأحدث التقنيات، وجرى استيحاء تصاميمها من البيئة الطبيعية لمحافظة العُلا، واستخدام مواد محلية تنفرد بها المنطقة في عملية بناء صالات المسافرين، كما رُسِمَت اللوحة الجدارية باستخدام ألوان طبيعية مستخلصة من بيئة العُلا، بما يعكس طبيعة المدينة وينسجم مع تراثها العريق.

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