متى تبدأ المناعة لمن تلقى لقاح كورونا ؟ متحدث الصحة يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أن الشخص الذي تلقى لقاح كورونا تبدأ لديه المناعة بعد فترة من الزمن قد تصل إلى أسبوعين بعد كل جرعة.

وقال العبدالعالي: إنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم إلى أسبوعين أو أسبوعين حتى يصل إلى بناء المناعة داخل الجسم وتكونها جزئيًّا وتدريجيًّا، وبعد الجرعة الثانية يحتاج إلى نفس المدة حتى يكون المناعة العالية ضد هذا الفيروس.

التقيد بالاحترازات بعد لقاح كورونا:

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري: إن الجميع عليه التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من تلقى اللقاح أو من ينتظر.

حجز موعد عبر تطبيق صحتي:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم أنه تم ضبط مخالفة الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وقال العبدالعالي: إنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي.

ولفت إلى أن الحجز لأخذ لقاحات كورونا متاح للجميع ومجانًا عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

لقاح كورونا آمن:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق أن جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة، مشيرًا إلى أن لقاح أسترازينكا آمن وفعال، وجرى اختباره قبل اعتماده، نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوربية كانت خطوة احترازية فقط.

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