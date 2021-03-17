القصة الكاملة لملاحقة "كلوب هاوس" قضائيا في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحقق فرنسا في احتمالية انتهاك "كلوب هاوس" لخصوصية المستخدمين، بعد جمع أكثر من 10 آلاف توقيع تطالب بذلك.

وأعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن طريقة استخدام شبكة "كلوب هاوس" الاجتماعية المعلومات الخاصة لمستخدميها.

الالتزام بالقانون الأوروبي

وحسب وكالة فرانس برس، أشارت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات "كنيل"، إلى أن "التحقيق من شأنه التأكد" من سريان القانون الأوروبي لحماية البيانات على "كلوب هاوس"، ومن احترام الشبكة له.

وأوضحت اللجنة، أنها قد تلجأ إلى "صلاحياتها العقابية" في حال ثبوت عدم التزام الشبكة هذه التشريعات.

وتحقق خدمة "كلوب هاوس" الأمريكية نجاحا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

وقد سجل هذا التطبيق الحديث النشأة ازديادا كبيرا في معدلات الاستخدام حول العالم إثر تدابير الحجر المنزلي المتخذة لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

10 آلاف توقيع

غير أن "كلوب هاوس" تثير تساؤلات كثيرة مرتبطة باستعمال بيانات مستخدميها الخاصة، أو بشأن سلامتها التقنية.

وجمعت عريضة في فرنسا أكثر من 10 آلاف توقيع لإخطار هيئة "كنيل" بشأن انتهاكات محتملة للخصوصية من جانب تطبيق "كلوب هاوس"، وفق ما أشارت الهيئة في بيان.

ولفتت إلى أن التطبيق الأمريكي لا يملك "أي مقر في الاتحاد الأوروبي" وفق التحقيقات الأولية.