موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مفاجأة فولكسفاجن وأغلى 8 طرازات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة فولكسفاجن عن خطة لطرح موديلات جديدة من السيارات الكهربائية على مدار العام الجاري 2021 بتقنيات متقدمة.

ربما تتساءل عن قيمة أغلى 8 سيارات في العالم حاليا، والإجابة قد تكون خيالية، خاصة إذا عرفت أن ثمن إحداها يصل إلى 5.4 مليون دولار.

كشفت بي إم دبليو عن النسخة الجديدة من نظام المعلومات والترفيه iDrive، الذي يعزز من كماليات السيارات المستقبلية من الماركة البافارية.

طرحت شركة دودج الأمريكية مجموعة استثنائية من السيارات عبر تاريخها الحافل، تمتع البعض منها بالأداء الفائق.

كشفت شركة هيونداي عن نسخة الدفع الهجين Plug-in من سيارتها Santa Fe، المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

كشفت شركة جاجوار لاند روفر عن مكيف هواء يمتلك القدة على قتل 97% من الفيروسات والبكتيريا داخل السيارة.

تنوي شركة "بروتون" طرح 3 موديلات مميزة بمصر، خلال العام الجاري، بمواصفات وتقنيات جديدة.

كشفت "تويوتا" اليابانية عن أحدث موديلاتها الجديدة الذي تنعش به سوق السيارات التابعة لفئة A-segment، وهو طراز Aygo X Prologue لعام 2022

