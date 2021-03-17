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احصل على منتج آهل بفترة سداد ميسرة بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

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منتج آهل يعتبر من أفضل المنتجات التمويلية التي يوفرها أكبر بنك سعودي في المملكة العربية حيث يمتاز بالكثير من المزايا التي تجعله من أهم البنوك السعودية التي يختارها الكثير من العملاء ويوفر البنك خدمة عملاء في أوقات العمل الرسمية برقم 920008002 لخدمة جميع المواطنين السعوديين الراغبون لطلب قرض منتج آهل في السعودية وذلك التمويل يعمل على مساعدة الأسر التي تتزايد عليهم أعباء المعيشة داخل المملكة وبنك التنمية الاجتماعية تابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى الرؤية المستقبلية في عام 2030 ميلادي بالسعودية

احصل على منتج آهل بفترة سداد ميسرة بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية 1 17/3/2021 - 6:50 م

ضوابط وشورط الموافقة على قرض منتج آهل بالسعودية

هناك شروط وضمانات يجب التعرف عليها للموافقة على قرض آهل داخل المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كالتالي

قد يهمك:

  • يطلب قرض آهل التقديم من 18 عام لقبول التقديم والحد الأقصى للتقديم 55 عام
  • يفضل التقديم على منتج آهل بالسعودية بعد توفير الضمانات الخاصة بعدم وجود مصدر أخر للتمويل
  • تصرف لكافة الأسر التي دخلها الشهري بداية من 2000 ريال
  • يمنح صاحب القرض 60 ألف ريال سعودي للتمويل منتج آهل بالسعودية
  • لابد من سداد الأقساط الشهرية في موعدها المحدد لدى بنك التنمية الاجتماعية
  • تقديم كفيل عند طلب قرض منتج آهل

مزايا الموافقة على طلب قرض منتج آهل في السعودية

  • متاح التقديم للمواطن السعودي لتطبيق الرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي
  • يمنح صاحب التمويل فترة سداد لمدة خمس سنوات على هيئة أقساط
  • تمويل بدون فوائد على منتج آهل بالسعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية
  • تمويل بدون رسوم إضافية عند الحصول عليه
  • متوافق مع الشريعة ويتطابق معه
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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