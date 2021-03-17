بارق: ضبط 5 باعة جائلين مخالفين

وجاءت الجولات بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وإشراف ميداني ومشاركة من رئيس بلدية بارق المهندس الحسن مرضي حيث تمت مصادرة أكثر من ١٠٠ كيلو من اللحوم و٢٠٠ كيلو من الخضار والفواكه وتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

جدة - خالد شويل - ‏ضبطت بلدية محافظة بارق بمشاركة من الشرطة خمسة باعة جائلين مخالفين للأنظمة والتعليمات وذلك إنفاذا لتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين في المنطقة.

محمد يوسف

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