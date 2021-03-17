السعودية | شاهد.. إحباط محاولة لإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

شكرا لقرائتكم شاهد.. إحباط محاولة لإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر فيديو مصور عملية إحباط محاولة لإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية. والفيديو هو لعملية عسكرية تم تنفيذها بمحافظة عمران للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية. وأكد التحالف أنه تم "تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران".

وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية". وشدد التحالف على أن "العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأمس الثلاثاء، تمكن التحالف من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

والاثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.