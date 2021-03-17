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مقطع يوثق لحظة تدمير التحالف مسيرة مفخخة قبل إطلاقها من عمران تجاه السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

وثق مقطع فيديو، نشره تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، عملية إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه .

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.

وأشار إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية، مؤكدًا أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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