سعودية تحظى بلقب أوائل الرسامين بالرمل على مستوى الخليج.. ما قصتها؟

حظيت الشابة السعودية آلاء يحيى، بلقب أوائل الرسامين بالرمل على مستوى المملكة ودول الخليج كافة، وذلك بفضل موهبتها ورسومها الملفتة.

وخلال مقابلة مع برنامج استديو sbc، تحدثت آلاء عن تجربتها مع الرسم بالرمل، قائلة: بدأت أمارس هوايتي قبل خمس سنوات، لكن ظهوري كان محدودًا إلى أن شاركت في معرض خليجي خاص بهذا النوع من الفن.

وأضافت: الرسم على الرمل شيء خيالي، ويمكن من خلاله توصيل الرسالة بدون كلام.. كل فن هناك ما يميزه، مشيرة إلى أنها شغوفة بالرسم بشكل عام، لكنها انجذبت إلى الرسم بالرمل رغم صعوباته، حتى أصبحت مشهورة به على مستوى بلدان الخليج، مؤكدة أنها ستتجه إلى التدريب على هذا الفن خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يوجد من يقومون بتدريسه.

اقرأ أيضًا:

جزيرة لانزاروت.. متحف بركاني في الهواء الطلق