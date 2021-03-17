الإطاحة بمواطنين صاحبي مقطع رش رذاذ طفاية حريق على المارة في الرياض

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطنين في العقد الثاني قام أحدهما برش رذاذ طفاية الحريق على مرتادي الطريق، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في مقطع نشره حساب «سناب الداخلية»، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قائد مركبة قام بنشر رذار طفاية الحريق على المارة وقيادته، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجهات المختصة بشرطة الرياض توصلت إلى هويته والقبض عليه، وتبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهما، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.\

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