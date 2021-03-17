«المرور»: 4 مخاطر لتجاوز السرعات المقررة على الطرق

عدد المرور السعودي خطوات تجنب مخاطر السرعة والتقيّد بالسرعات المحددة على الطريق.

وقال: إن المخاطر الناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق، تشمل زيادة شدة الاصطدام في الحوادث، وفقدان السيطرة على المركبة وعدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع الطوارئ، وصعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين التي تزداد مع السرعة الزائدة، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

ووفق المادة الـ«28» من نظام المرور، يعد السائق مسؤولًا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.