استشاري يحذر: الطعام المحروق «الحكاكة» يسبب السرطان

كشف استشاري طب الأسرة الدكتور صالح الحربي، علاقة تناول الطعام المحروق بمرض السرطان.

وقال الحربي: لقد أكدت الدراسات العلمية ارتباط الطعام المحترق بالسرطان، خاصة سرطان البنكرياس، لافتة إلى أن ٦٠% ممن تناولوا الطعام المحروق (الحكاكة) بشكل يومي أصيبوا بالسرطان

وذكر الحربي، أن هيئة الغذاء الأمريكية، نصحت بالابتعاد عن الطعام المحروق، مشيرًا إلى أن العلماء نصحوا بأن يكون الطعام المقلي أو المشوي باللون الذهبي؛ دون الوصول للون البنى أو الأسود.

وقال الحربي، إن وصول الأطعمة إلى درجة اللون المحروق يؤدي إلى تكوين مادة (الأكريلاميد) المسببة للإصابة بالسرطان وخطر التسمم الغذائي.

وربط الحربي، بين اللحوم المشوية والإصابة بالسرطان، قائلًا: إن الطعام المشوي مثل الدجاج أو اللحوم أو السمك يولد مواد كيمائية؛ قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

وأشار إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مقارنة بالرجال، وذلك بسبب الأطعمة المحروقة.

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